Samsunspor, Süper Ligde kalıcı olmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, yeni sezon öncesinde takıma 8-10 transfer yapmayı planladıklarını söyledi.



Kırmızı-beyazlı ekip, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.



Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne daha önce de geldiğini, takımla çalışmaların iyi gittiğini belirtti.



"RÜYA GİBİ SEZON YAŞADIK"



Yeni sezona iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Eroğlu, "İyi hazırlanmamız gerekiyor çünkü Süper Lig'in ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl bizim için güzeldi, şampiyonlukla noktaladık ama bu yıl burada da başarılı olmak zorundayız. Onun için hazırlıklarımız güzel şekilde devam ediyor." dedi.



Kırmızı-beyazlı ekibin 11 yıllık Süper Lig hasretine son verdiklerini işaret eden Eroğlu, "Samsun bir futbol kenti ve geçen sene rüya gibi bir sezon yaşadık. Yani rekorlar kırarak şampiyon olduk. Bu gurur veren bir tablo. Şehir mutlu oldu ve futbolla eskilerin tekrar geri gelmesini hissettiğimiz bir yıl oldu. Sadece şampiyonluk değil aynı zamanda şehirdeki aidiyet duygusu yeniden yukarıya çıkmaya başladı çünkü hasretle Süper Lig'i bekliyorlardı." diye konuştu.



"HEDEF İLK 10"



Yılport Samsunspor'un Süper Lig'in markası olacağını iddia eden Hüseyin Eroğlu, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynayacağız ve bunun zor bir lig olduğunu biliyoruz. 100 yıllık kulüpler, taraftarları olan ve dev bütçeli kulüpler biliyoruz ama Samsunspor nasıl yıllar önce Süper Lig'in önemli bir markasıysa bundan sonrada bu böyle olacaktır. İlk yıldaki hedefimiz ilk 10'un içinde yer almak ondan sonraki süreçte zaten yukarıya doğru tırmanış Avrupa'ya doğru hedef ama işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Geçen seneki başarıların hepsi geride kaldı önümüzde başarılı olmak zorunda olduğumuz bir lig var. Bunun için çalışıyoruz."



"8-10 TRANSFER HEDEFLİYORUZ"



Eroğlu, sezon öncesi transfer süreçlerinin çok konuşulduğunu anlatarak, transferde doğru tercihin önemli olduğunu işaret etti.



Tercih edilen futbolcunun takıma uzun süreli hizmet etmesi gerektiğini dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Avrupa'ya baktığımızda 1, 2, 3 transfer gerçekleşiyor ama ülkemizde maalesef sayı olarak bu çok daha artıyor. Bir sene sonra yine artıyor. Doğru planlama ile tercih edilen oyuncuyla aslında bir senelik değil uzun vadede 2 ya da 3 sene anlaşıp, takım mühendisliği yaratmak ve başarılı olmak istiyoruz. Bir dahaki sene transfer sayısını azaltmak istiyoruz çünkü bu kadar transferle, bütçelerle kulüpler ekonomik anlamda büyük sıkıntıya düşüyor. Akademiler bizim için çok değerli, Samsunspor Futbol Akademisi'nden önümüzdeki sezonlarda destek alacağımız oyuncular olacak. Biz şimdi 8-10 arası transfer planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Transfer sürecinde takıma katkı sağlayacak futbolcular üzerinde duracaklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:



"Eylül ayına kadar devam eden bir süreç ve sistemimize uygun, bize katkı sağlayacak, saha içinde performansını artıracağımız oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Katılan oyuncularımız var yine katılacaklar da olacak. Her teknik adam hazırlık döneminde oyuncu ister ama maalesef bu ülkemizde biraz daha geç işliyor. Kulüp başkanımız, ekibimizle uyumlu şekilde transfer politikamızı sürdürüyoruz. Doğru transferler yapma derdindeyiz, hata yapmak istemiyoruz. Bunun için gerçekten uyumlu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."



"BİRÇOK TAKIM YILDIZ FUTBOLCU KADROSUNA KATAMAYACAK"



Bu sene ligin zor olacağını, geçen yıl yaşanan deprem felaketinden dolayı 20 takımlı bir lig olacağını kaydeden Hüseyin Eroğlu, "Depremde ölenlere Allah'dan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunuyorum. Onları unutmadık ve unutmayacağız. Ben teknik direktör yılı olacağını düşünüyorum. Bunu ne için söylüyorum, bütçelerden, ekonomik sıkıntılardan dolayı, birçok takım yıldız futbolcu kadrosuna katamayacak. Bu çok önemli ve burada teknik direktörlerin artık becerisi ortaya çıkacak. Takım mühendisliği, oyunu, oyuncuyu geliştirme, elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanma, maç içerisinde strateji belirleme, maçtan maça farklı formasyonlarda oynama, artık burada gerçekten teknik direktörlerin başarısı ön plana çıkacak. Eskiden çok yıldız futbolcular ülkemize geliyordu, şimdi baktığınızda bu sayı azalmaya başladı. Artık sistemlerin başarılı olacağını düşünüyorum ki son Dünya Kupası'na baktığımızda çok yıldız oyuncularla olan kadrolar, işte Brezilya'ya bakıyorsunuz, Almanya'ya bakıyorsunuz, bir Fransa'da tabii ki beklentiler şampiyonluktu bir Mbappé vardı. Arjantin'de Messi üzerine kurulan bir takım var. Aslında orada teknik direktörü de kutlamak lazım. İyi bir sistem kurgulayıp dünya şampiyonu oldu. Antrenör takımı diyebiliriz. Fas'a baktığınızda bir teknik adam takımı. Dünya biraz daha bu sinyalleri verdi. Aslında yetenekli oyuncular futbolda çok değerli ama bütçelerin doğrultusunda transfer yapabiliyorsun. Ülkemizde de ekonomik anlamda eskiden birçok yıldız geliyordu. Yine geliyor ama birçok takım bunu getiremiyor. Teknik direktörlere önemli bir görev düşüyor, artık elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanma, elindeki kadrodan en yüksek verimi alma, oyuncuları geliştirme, oyunu geliştirme, dersini iyi çalışması diyebilirim" dedi.



