Samsunspor, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samsunspor, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2025 13:20
Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesi Reeder Samsunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak.  Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 37 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'yi mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak isteyen kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Van Drongelen, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.


5 isim ceza sınırında

Reeder Samsunspor'da Gaziantep FK maçı öncesinde 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Moundilmadji, Landry Dimata ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery