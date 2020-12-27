Samsunspor, soğuk Ankara akşamından 3 puanla çıktı

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ankaraspor ile Samsunpor karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, soğuk Ankara akşamından 3 puanla çıktı
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27 Aralık 2020 20:56
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ankaraspor ile Samsunpor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Samsun üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçta Samsunspor'un golleri 26. dakikada penaltıdan Gökhan Alsan ve 77. dakikada Burak Çalık'la geldi. Ankaraspor'un golü ise 40. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Ankaraspor 9 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı. Samsunspor ise 30 puana çıktı ve 3. sırada yer aldı.

Ankaraspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Samsunspor ise aynı haftada Adanaspor'u sahasında konuk edecek.



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