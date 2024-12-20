Samsunspor, Sivasspor deplasmanında

Samsunspor, Süper Lig'de cumartesi günü Sivasspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samsunspor, Sivasspor deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2024 12:10
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, 29 puan topladı.

Ligde yaptığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan, 8'inde de mağlup olan Sivasspor ise 18 puan elde etti.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery