Samsunspor, Sakarya deplasmanında

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında perşembe günü deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde 14 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 32 puan topladı. Samsunspor 47 puanlı lider Eyüpspor'un 2 puan gerisinde 45 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Samsunspor'da Muhammet Ali Özbaskıcı sakatlığı nedeniyle Sakaryaspor maçı kadrosunda yer almıyor.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde 14 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 32 puan topladı. Samsunspor 47 puanlı lider Eyüpspor'un 2 puan gerisinde 45 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Samsunspor'da Muhammet Ali Özbaskıcı sakatlığı nedeniyle Sakaryaspor maçı kadrosunda yer almıyor.
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