Samsunspor, Portekizli Nanu ile anlaştı

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Portekiz'den sağ bek Nanu ile anlaştıklarını, bu hafta sonuna kadar en az iki futbolcuyla sözleşme imzalayacaklarını açıkladı

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Samsunspor, Portekizli Nanu ile anlaştı
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05 Temmuz 2023 13:59
Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım katıldığı bir televizyon programında transfere dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Yıldırım, dış transferde Portekiz'den Nanu ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. 

Başkan Yıldırım, bu hafta sonuna kadar en iki veya dört futbolcu ile daha anlaşma imzalanacağını söyledi.

Yıldırım, imza atan futbolcuların Erzurum kampına dahil olacaklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Yıldırım, 20 yaşında gelecek vadeden bir futbolcuya teklif yaptıklarını, futbolcunun yanıtını beklediklerini, Dia Saba ve Schindler transferlerinden ekonomik konularda anlaşma sağlanamadığı için vazgeçtiklerini ifade etti...
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