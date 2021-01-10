Samsunspor, Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo'ya kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız oyuncusu Ange Freddy Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo takımına kiraladı.

Haber; AA
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Samsunspor, Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo'ya kiraladı
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10 Ocak 2021 00:05
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız oyuncusu Ange Freddy Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo takımına kiraladı.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Plumain'in Belçika'nın 2. Lig ekiplerinden KVC Westerlo'ya kiralandığı kaydedildi.

Fransız oyuncunun KVC Westerlo takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı bildirildi.



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