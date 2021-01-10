Samsunspor, Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo'ya kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız oyuncusu Ange Freddy Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo takımına kiraladı.
Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Plumain'in Belçika'nın 2. Lig ekiplerinden KVC Westerlo'ya kiralandığı kaydedildi.
Fransız oyuncunun KVC Westerlo takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Plumain'in Belçika'nın 2. Lig ekiplerinden KVC Westerlo'ya kiralandığı kaydedildi.
Fransız oyuncunun KVC Westerlo takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı bildirildi.