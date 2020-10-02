Samsunspor, Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Nadir Çiftçi ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Samsunspor, Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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02 Ekim 2020 18:01
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Nadir Çiftçi ile sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

Törende bulunan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, oyuncunun camiaya hayırlı olmasını dileyerek, yeni transferle birlikte iyi bir sezon geçirmek istediklerini aktardı.



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