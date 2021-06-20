Samsunspor, Mehmet Altıparmak ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Mehmet Altıparmak ile anlaştı
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20 Haziran 2021 23:58
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör sorununu Mehmet Altıparmak ile anlaşarak çözdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 futbol sezonu için teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, geçen sezon Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.


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