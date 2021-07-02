Samsunspor, Mathias Coureur ile yollarını ayırdı

Yılport Samsunspor, Fransız oyuncu Mathias Coureur ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Mathias Coureur ile yollarını ayırdı
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02 Temmuz 2021 15:02
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız oyuncu Mathias Coureur ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında takıma katılan golcü oyuncu Mathias Coureur ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıkları belirtildi.

33 yaşındaki oyuncuya kulübe verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.


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