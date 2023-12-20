Samsunspor ligdeki rakibi Konyaspor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samsunspor ligdeki rakibi Konyaspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2023 14:25
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe Günü (yarın) sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Karadeniz temsilcisi ligin son 2 haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 ve sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek yakaladığı seri galibiyeti, TÜMOSAN Konyaspor maçında da devam ettirmek istiyor.

Ligde 14 puanlı iki takımın karşılaşmasında yenen takım avantaj sağlayacak.

TÜMOSAN Konyaspor maçında, sakatlıkları nedeniyle Samsun ekibinde Gaetan Laura, Nanu, Zeki Yavru, Youssef Ait Bennasser forma giyemeyecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery