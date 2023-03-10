Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, ligde yaptığı son 15 maçta yenilgi görmedi.



Son olarak deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 35 puan topladı.



Bu sezonki son yenilgisini 15 Ekim 2022'de deplasmanda Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, 2 yenilgiyle ligin en az kaybeden takımı konumunda bulunuyor.



Rakip filelere gönderdiği 40 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Samsunspor, kalesinde ise 19 gol gördü.



Ligde 24 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi ile 48 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, lider Eyüpspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



Bu sezon 12 yıllık Süper Lig hasretine son vermek isteyen Samsunspor'da forvet Gaetan Laura, 11 golle takımının en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.



Samsunspor, ligin 26. haftasında 13 Mart Pazartesi günü sahasında Beyçimento Bandırmaspor ile karşılaşacak.





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