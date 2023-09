Samsunspor, ligde ilk galibiyeti almak istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'u yenerek ligde ilk galibiyeti almak istediklerini söyledi.



Eroğlu, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbulspor karşısına en güçlü sistem ve kadroyla çıkacaklarını dile getirdi.



Takım olarak farklı sistem formasyonlarında çalıştıklarına işaret eden Eroğlu, şunları söyledi:



"Maç içerisinde de güçlü olan sistemimizle oynayacağız. Kadromuzda birçok oyuncumuz var her oyuncuyu hazır tutmak zorundayız. İstanbulspor maçını kendi sahamızda oynuyoruz. Geriye baktığımız 3 haftada 1 puan aldık. Ama futbol şansı biraz yanımızda olsaydı. Son vuruşlarda biraz daha başarılı ve becerili vuruş yapabilseydik. Belki bu maç öncesi 6 puan da olabilirdik. Tabii bu geride kaldı. Önümüzde İstanbulspor maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oyuncularımızla birlikte bu haftayı gerçekten güzel çalışarak geçirdik. Hedefimiz taraftarımızın da desteğiyle ligde ilk galibiyetimizi almak. 4. haftada alacağımız 3 puan, özellikle milli takım arasında alacağımız 3 puan, bizi önümüzdeki süreçte daha farklı yerlere getireceğini söyleyebilirim." dedi.



Eroğlu, son oynadıkları 3 maçta da şansızlık yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Şimdi yeni çıktığımız bir ligdeyiz. Sivas, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarını oynadık. Birçok maçı da kazanabilecek durumdaydık aslında. Bu futbol skorla alakalı biraz da 3 maçta şu an 6 puan alabilirdik. Oyunu irdelersek zaman zaman güçlü oyunumuz vardı. Zaman zaman rakibin de tabii ki etkili pozisyonları vardı ama biz bu oynadığımız oyunla biraz futbol şansı, biraz becerili vuruşlarla sonuca gidebilseydik bizim için çok daha farklı olabilirdi. Daha ligin ilk haftalarındayız her geçen gün daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İstanbulspor maçını kazanırsak bu hafta bizim için daha farklı olacağını söyleyebilirim."



Mondihome Kayserispor maçında sakatlanan Taylan Antalyalı'nın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağını kaydeden Eroğlu, sakat ve cezalı başka oyuncularının bulunmadığını sözlerine ekledi.