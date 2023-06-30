Samsunspor kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gelecek sezon Spor Toto Süper Ligde boy gösterecek Samsunspor kuruluşunun 58. yılını kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor kuruluş yıl dönümünü kutladı
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30 Haziran 2023 22:06
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor'un 58. kuruluş yıl dönümünü, taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı.

Samsun'da 30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor Kulübünün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meşale gösterisi gerçekleştirildi.

Atakum ilçesindeki Yat Limanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.

Samsun'un plaka koduna atıfta bulunan taraftarlar, saat 20.55'te 555 meşale yaktı.

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