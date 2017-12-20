Samsunspor kongresi ertelendi

Kulübünün bugün yapılması planlanan olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 28 Aralık Perşembe gününe ertelendi.Olağanüstü kongrenin yapılacağı Atakum Kültür Merkezi'nde, kırmızı-beyazlı kulübün görevlileri, hazırladıkları tutanakla, yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı.Görevliler, kulübün 874 üyesi bulunduğunu, kongrenin yapılabilmesi için 438 üyenin katılması gerektiğini belirtti. Kongrenin 28 Aralık Perşembe günü aynı yerde saat 16.00'da yapılmasına karar verildi.Samsunspor'un altyapısında yetişen eski milli futbolcu Celil Sağır, kulübü sahipsiz bırakmamak için eski futbolcu ve teknik direktörlerle yönetime aday olduklarını belirtti. Celil, mevcut yönetim kurulununun, kendisini 10 gündür kulübe üye yapmadığını ifade etti.Sağır, kulüp başkanlığına aday çıkmaması halinde kendilerinin yönetime talip olduğunu vurguladı.