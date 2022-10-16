Samsunspor kırmızı kartın etkisinde kaldı

2-1 mağlup oldukları Altınordu maçı sonrası konuşan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyet için geldikleri İzmir'de gördükleri erken kırmızı kartın dengelerini bozduğunu söyledi.



Rüzgarın da etkisiyle biraz daha savunmada kalmak istediklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:



"Çünkü oyunu tutmak istedik. Kendi alanında bir kişi eksik de olsan, alanları kapatmak önemliydi. Yemeyeceğimiz her gol bizim için sürenin ilerlemesinde büyük bir avantajdı. Hamleleri genelde hücuma yaptık. Hücum anlamında biraz daha çabuk oyuncularla oynamak istedik. Çünkü savunmayı iyi yaparsak rakibin de üzerimize geleceğini planlayarak, arka alanları kullanmak hedefindeydik. Son haftalarda aslında başarılı olduğumuz bir duran toptan gol yedik. 1-0'dan sonra bir daha dengesiz yakalandığımız bir pozisyonda skor 2-0 oldu. Son ana kadar kazanma adına mücadele ettik. Özellikle son bölümde 2-1'den sonra beraberliği belki yakalayabilirdik ama atamadık. Sonuçta kaybettik. Mağlubiyeti iş kazası olarak değerlendiriyorum. Çünkü futbolda bunlar var."



Eroğlu, bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp önlerindeki maça bakacaklarını sözlerine ekledi.





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