Samsunspor, Kayseri deplasmanında!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile mücadele edecek.



RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 14.30'ta başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.



Karadeniz ekibinde Kayserispor maçı öncesinde tedavisi devam eden Bedirhan Çetin, dışında eksik bulunmuyor.



Tedavileri tamamlanan Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa, görev verilmesi halinde bu maçta oynayabilecek.



