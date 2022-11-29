Samsunspor kaybettiği puanları telafi etmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da tecrübeli kaleci Jakub Szumski, kaybettikleri puanları sahalarında Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'u yenerek telafi etmek istediklerini söyledi.



Kırmızı-beyazlı ekibin Polonyalı kalecisi Jakub Szumski, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Keçiörengücü karşısında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını aktardı.



Sahaya galibiyet için çıktıklarını belirten 30 yaşındaki file bekçisi, "Takım olarak çok iyi performans sergiledik. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek farklı bir galibiyet alacaktık. Bu, belki tecrübeyle alakalı olabilir ama bu tür şansları yakaladığımızda daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 1 puan kazandık diyemiyorum çünkü 2 puan kaybettik ama deplasmanda 1 puan, iyi puandır. Bu tür maçlar olacaktır." ifadelerini kullandı.



Szumski, ligde iki hafta üst üste sahalarında oynayacaklarına işaret ederek, "Önce bu hafta Denizlispor, sonra Yeni Malatyaspor ile sahamızda karşılaşacağız. Bu iki maçtan 6 puan almak istiyoruz. Tabii ki hiçbir takımı küçük görmeyeceğiz. Sezon başında çok ciddi puan kayıplarımız oldu. Ankara Keçiörengücü maçında da galibiyeti hak eden taraftık ama olmadı. Bu kayıplarımızı telafi etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Öte yandan Samsun ekibi, 3 Aralık Cumartesi günü sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki çalışmaya el futbolu oynayarak başlayan oyuncular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı çift kale maçla tamamladı.



Antrenmana sakatlığı süren Mucahit Albayrak katılmadı, Yusuf Emre Gültekin, Osman Çelik ve Moryke Fofana ise takımdan ayrı çalıştı.



İdmanın ardından takım kaptanı Osman Çelik'e sürpriz doğum günü düzenlendi. Pastasını kesen Osman Çelik'i takım arkadaşları tebrik etti.





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