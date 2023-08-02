Samsunspor, kaptanı ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Samsunspor, kaptanı ile yollarını ayırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2023 16:28
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon başında takıma katılan savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda aramıza katılan ve şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan kaptanımız Yusuf Abdioğlu ile vedalaşıyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. Yolun açık olsun kaptan." ifadesine yer verildi.

Geçen sezon Samsunspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 21 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 2 gol atmıştı. 

33 yaşındaki futbolcu 1.Lig takımlarından Kocaelispor'a transfer oldu.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery