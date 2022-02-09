Samsunspor Joel Ngandu Kayamba'yı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Kongolu futbolcu Joel Ngandu Kayamba'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Slovakya Fortuna Liga ekiplerinden Viktoria Plzen'de forma giyen 29 yaşındaki Joel Ngandu Kayamba'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşıldığı belirtildi.
Sağ kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını kaydedildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Slovakya Fortuna Liga ekiplerinden Viktoria Plzen'de forma giyen 29 yaşındaki Joel Ngandu Kayamba'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşıldığı belirtildi.
Sağ kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını kaydedildi.