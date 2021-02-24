'Samsunspor ilk pozisyonda golü buldu, direncimiz kırıldı'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, Samsunspor'a 6-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Cengiz Seçsev ligin en iyi takımlarından biri ile mücadele ettiklerini söyledi.



Karşılaşmada direnç koymak istediklerini ancak bunu erken gelen golle başaramadıklarını belirten Seçsev, "Zaman zaman sahada güzel işler yaptık. Ama yaptığımız hataları rakibimiz değerlendirdi. İlk kez girdiği pozisyonu değerlendirdi ve direncimizi kırdı. Zaman zaman iyi oynadığımız oyunları birleştirmemiz lazım. İyi oyunları birleştirdiğimiz zaman iyi bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.



