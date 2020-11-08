Samsunspor ile Altınordu, beraberliğe razı oldu!

TFF 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Altınordu'yu konuk etti.



Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Konuk ekip Altınordu, 57. dakikada Ahmet İlhan Özek ile 1-0 öne geçti. Samsunspor, 65. dakikada Burak Çalık ile 1-1'lik eşitliği sağladı.



Samsunspor, ligde üst üste 2. beraberliğini aldı ve 16 puanla 3. sırada yer buldu. Üst üste 2. beraberliğini alan bir diğer takım olan Altınordu ise 14 puanla 7. sırada yer aldı.



Samsunspor, milli ara sonrasında Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Altınordu ise İstanbulspor'u ağırlayacak.



