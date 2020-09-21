Samsunspor, ikinci yarıda coştu; 3 puan 3 golle geldi!

TFF 1. Lig'de 2. hafta mücadelesinde Samsunspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Samsunspor, ikinci yarıda coştu; 3 puan 3 golle geldi!
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21 Eylül 2020 20:57
TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Ümraniyespor'u ağırladı.

Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada Tomane, 80. dakikada Gökhan Alsan ve 90+6. dakikada Enes İlkin kaydetti.

Ligde ilk galibiyetini alan ve 4 puana yükselen Samsunspor, 3. sıraya yerleşti. İlk mağlubiyetiyle tanışan Ümraniyespor ise 3 puanla 11. sırada yer aldı.

Samsunspor, gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.



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