Samsunspor, Hüseyin Öztürk ile prensipte anlaştı

Samsunspor, Etimesgut Belediyespor'dan Hüseyin Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, Hüseyin Öztürk ile prensipte anlaştı
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08 Haziran 2021 16:33
SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Etimesgut Belediyespor forması giyen Hüseyin Öztürk ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Genç futbolcu, geçen yıl ligde 34 maçta forma giymiş ve bir gol atma başarısı göstermişti.


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