Samsunspor, Hüseyin Öztürk ile prensipte anlaştı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Etimesgut Belediyespor forması giyen Hüseyin Öztürk ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Genç futbolcu, geçen yıl ligde 34 maçta forma giymiş ve bir gol atma başarısı göstermişti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Genç futbolcu, geçen yıl ligde 34 maçta forma giymiş ve bir gol atma başarısı göstermişti.