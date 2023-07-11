Samsunspor, Hatay'da basketbol sahası yaptırdı

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da basketbol sahası yaptırdı.



Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Arzu Uslu, gazetecilere, Samsunspor ve Green Golf-Tennis Club iş birliğinde depremzedeler yararına alışveriş şenliği düzenlediklerini söyledi.



Şenlikte iş insanlarının stant açtığını belirten Uslu, "Elde edilen gelirle Hatay'ın Altınözü Belediyesi ile ortaklaşa depremzede çocuklarımız ve gençlerimizin kullanması için basketbol sahası yaptırdık. Sahanın yapımı bitti. Vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Sahanın adını, 'Samsunspor Basketbol' koyduk." dedi.



Depremde Hatay'da spor tesislerinin de zarar gördüğünü işaret eden Uslu, "Hatay ve diğer illerimiz çok büyük deprem yaşadı. Orada yaşamayı sürdüren çocuklarımızın sosyal alanları neredeyse kalmamıştı. Böyle bir alan yaparak onların sosyalleşmesini, yeniden spora ilgi duymasını istedik. Böyle güzel bir projeyi tamamlamış olmanın gurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



