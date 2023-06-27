Samsunspor gözünü Midtsjö'ye dikti

11 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönen Samsunspor transferde büyük oynuyor.
SAMSUNSPOR KİRALAMAK İSTİYOR
Daha önce Galatasaray'la kontratı biten kaleci Okan Kocuk'u kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi, sarı-kırmızılıların Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için harekete geçti. Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki Norveçli ismi kiralamak istiyor.
OKAN BURUK KAMPTA İSTİYOR
Galatasaray Yönetimi ise teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edecek. Buruk'un Midtsjö'yü mutlaka kamp kadrosuna alacağı öğrenildi.
Samsunspor, geçen sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı için de teklif yapmıştı.
SAMSUNSPOR KİRALAMAK İSTİYOR
Daha önce Galatasaray'la kontratı biten kaleci Okan Kocuk'u kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi, sarı-kırmızılıların Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için harekete geçti. Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki Norveçli ismi kiralamak istiyor.
OKAN BURUK KAMPTA İSTİYOR
Galatasaray Yönetimi ise teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edecek. Buruk'un Midtsjö'yü mutlaka kamp kadrosuna alacağı öğrenildi.
Samsunspor, geçen sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı için de teklif yapmıştı.
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