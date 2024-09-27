Samsunspor, Göztepe'yi konuk edecek

Samsunspor, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Göztepe'yi konuk edecek
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27 Eylül 2024 14:36
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde 4 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Samsun ekibi, 6 haftada 12 puan topladı.

Samsunspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

 
 
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