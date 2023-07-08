Samsunspor golcüsünü açıkladı!

Samsunspor, forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji'yi transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son Belçika'nın RFC Seraing forması giyen Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, 25 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Marius geçtiğimiz yıl Belçika 2.Ligi'nde 26 maçta 11 gol 1 asist kaydetti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son Belçika'nın RFC Seraing forması giyen Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, 25 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Marius geçtiğimiz yıl Belçika 2.Ligi'nde 26 maçta 11 gol 1 asist kaydetti.