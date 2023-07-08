Samsunspor golcüsünü açıkladı!

Yılport Samsunspor, Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji'yi renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Samsunspor golcüsünü açıkladı!
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08 Temmuz 2023 15:18
Samsunspor, forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji'yi transfer etti.

 Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son Belçika'nın RFC Seraing forması giyen Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 25 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 

Marius geçtiğimiz yıl Belçika 2.Ligi'nde 26 maçta 11 gol 1 asist kaydetti.

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