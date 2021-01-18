Samsunspor golcü transferinde mutlu sona yakın

Ara transfer döneminde hücum hattını zenginleştirmek adına çalışmalarını sürdüren Yılport Samnsunspor, aradığı golcüyü Bulgaristan'da buldu. Süper Lig'in tecrübeli ismi sol kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le prensip anlaşmasına varan Kırmızı-Beyazlılar, golcü transferinde de mutlu sona çok yakın.
ANLAŞMA AN MESELESİ
Yılport Samsunspor, Bulgaristan'ın Cherno More takımında forma giyen deneyimli forvet Mathias Coureur'u renklerine bağlamak üzere. 32 yaşındaki futbolcunun transferinin hafta içi netlik kazanması bekleniyor. Bu sezon Bulgaristan Efbet Liga liginde 15 maça çıkan Mathias Coureur 15 gol attı. Kariyerinde 276 resmi maça çıkan Fransız oyuncu, toplamda 67 gol 18 asist kaydetti. Gözler Kırmızı-Beyazlı kulüpten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
Kaynak: Hedef Halk
ANLAŞMA AN MESELESİ
Yılport Samsunspor, Bulgaristan'ın Cherno More takımında forma giyen deneyimli forvet Mathias Coureur'u renklerine bağlamak üzere. 32 yaşındaki futbolcunun transferinin hafta içi netlik kazanması bekleniyor. Bu sezon Bulgaristan Efbet Liga liginde 15 maça çıkan Mathias Coureur 15 gol attı. Kariyerinde 276 resmi maça çıkan Fransız oyuncu, toplamda 67 gol 18 asist kaydetti. Gözler Kırmızı-Beyazlı kulüpten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
Kaynak: Hedef Halk