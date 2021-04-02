Samsunspor galibiyet hasretini dindirmek istiyor

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor, cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor ile mücadele edecek.

Haber; AA
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Samsunspor galibiyet hasretini dindirmek istiyor
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02 Nisan 2021 15:31
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor, cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Ligde topladığı 51 puanla ikinci sırada yer alan Yılport Samsunspor, dört maçtır galibiyet hasreti çekiyor.

Son maçında konuk ettiği lider GZT Giresunspor'a 2-0 mağlup olan lig ikincisi kırmızı-beyazlı ekip, direkt Süper Lig'e yükselme hedefinden uzaklaşmamak için Tuzlaspor müsabakasını kazanmak istiyor.

Karadeniz ekibi, son dört maçında Ankara Keçiörengücü'yle 1-1, Altınordu'yla da 0-0 berabere kalırken, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'a ise 2-0'lık skorlarla yenildi.

Kırmızı-beyazlı ekipte, kırmızı kart cezalıları Nadir Çiftçi, Kerem Can Akyüz, İlyas Kubilay Yavuz, Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 oyuncu ve temaslı durumundaki 1 futbolcunun kadroda yer alamayacağı bildirildi.

Samsunspor, ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.



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