Samsunspor - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz | Bein Sports 1 Samsunspor - GS Maçı Ücretsiz Bedava İzle
Haber Tarihi: 02 Şubat 2024 17:06 -
Güncelleme Tarihi:
02 Şubat 2024 17:06
Samsunspor - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz | Bein Sports 1 Samsunspor - GS Maçı Ücretsiz Bedava İzle
Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle | Şifresiz Samsunspor - Galatasaray Bein Sports 1 canlı izle | Samsunspor - Galatasaray maçı kaçak olarak Taraftarium24, Selçuk Sports, Jojobet, Justin Tv veya İnat Tv'den canlı izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Samsunspor - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izleme detayları
Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle | Şifresiz Samsunspor - Galatasaray Bein Sports 1 canlı izle Samsunspor - GS maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayın var? Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle... Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
SAMSUNSPOR - GALATASARAY CANLI İZLE ŞİFRESİZ
Maçı Canlı İzlemek İçin:
Bein Sports: Maç, Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneliğiniz varsa, maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
Bein Sports Connect: Bein Sports aboneliğiniz varsa, Bein Sports Connect uygulaması üzerinden de maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
Samsunspor ve Galatasaray'ın resmi web siteleri: Samsunspor ve Galatasaray'ın resmi web sitelerinde, maçın canlı anlatımı ve önemli pozisyonlar yer alacak.
Sosyal medya: Maçla ilgili son dakika gelişmeleri ve önemli pozisyonlar, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında da takip edilebilecek.
Maçı Şifresiz İzlemek İçin:
Maç özetleri ve goller: Maçın özetini ve gollerini, Bein Sports'un YouTube kanalında ve diğer spor haber sitelerinde bulabilirsiniz.
Taraftarium24: Taraftarium24, Selçuk Sports, Jojobet, Justin Tv veya İnat Tv gibi bazı web siteleri, Bein Sports 1 kanalını şifresiz olarak yayınlamaktadır. Ancak, bu web sitelerinin yasal olmadığını ve yayınların kesilebileceğini belirtmek gerekir.
Uyarı: Maçın telif hakları Bein Sports'a aittir. Maçı yasa dışı yollarla izlemeniz, yasal işlemlere neden olabilir.
SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.
SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor'un Muhtemel 11'i:
Kaleci: Okan Kocuk
Defans: Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Marc Bola
Orta Saha: Taylan Antalyalı, Bennasser, Holse, Flavien Tait
Forvet: Emre Kılınç, Mouandilmandji
Galatasaray'ın Muhtemel 11'i:
Kaleci: Fernando Muslera
Defans: Kaan Ayhan, Victor Nelsson, David Carmo, Berkan Kutlu
Orta Saha: Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz
Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
İŞTE FORM DURUMLARI
Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi ise topladığı 26 puanla haftaya 14. girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.
3 İSİM YOK, 2 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da 3 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren SergioOliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takım kampında olan HakimZiyech, maçta görev yapamayacak.
Galatasaray'da DavinsonSanchez ve KeremAktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
LİGİN EN İYİ SAVUNMASINI YAPIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.
Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 48 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.
Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
SON 5 DEPLASMANDA 2 GALİBİYET
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.
62. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Galatasaray ile Yılport Samsunspor, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 61 karşılaşmadan 40'ını kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 61 maçta rakip filelere toplam 131 gol atarken, Samsun ekibi 46 golle karşılık verebildi.
İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda oynandı. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 3-1, Samsun'daki karşılaşmayı ise 4-2 kazandı.
İŞTE SAMSUN'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 12-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 37 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.