Haber Tarihi: 02 Şubat 2024 17:32 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 17:32

SAMSUNSPOR-GALATASARAY CANLI İZLE

Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle | Şifresiz Samsunspor - Galatasaray Bein Sports 1 canlı izle | Samsunspor - Galatasaray maçı kaçak olarak Taraftarium24, Selçuk Sports, Jojobet, Justin Tv veya İnat Tv'den canlı izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Samsunspor - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izleme detayları

SAMSUNSPOR-GALATASARAY CANLI İZLE
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Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle | Şifresiz Samsunspor - Galatasaray Bein Sports 1 canlı izle  Samsunspor - GS maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayın var? Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle... Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE



SAMSUNSPOR - GALATASARAY CANLI İZLE ŞİFRESİZ 





SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER


Samsunspor'un Muhtemel 11'i:

Kaleci: Okan Kocuk

Defans: Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Marc Bola

Orta Saha: Taylan Antalyalı, Bennasser, Holse, Flavien Tait

Forvet: Emre Kılınç, Mouandilmandji

Galatasaray'ın Muhtemel 11'i:



Kaleci: Fernando Muslera

Defans: Kaan Ayhan, Victor Nelsson, David Carmo, Berkan Kutlu

Orta Saha: Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Mauro Icardi

GALATASARAY 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

İŞTE FORM DURUMLARI

Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi ise topladığı 26 puanla haftaya 14. girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

3 İSİM YOK, 2 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da 3 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech, maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

LİGİN EN İYİ SAVUNMASINI YAPIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 48 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

SON 5 DEPLASMANDA 2 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

62. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Yılport Samsunspor, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 61 karşılaşmadan 40'ını kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 61 maçta rakip filelere toplam 131 gol atarken, Samsun ekibi 46 golle karşılık verebildi.

İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda oynandı. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 3-1, Samsun'daki karşılaşmayı ise 4-2 kazandı.

İŞTE SAMSUN'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 12-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 37 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

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