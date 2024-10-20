Samsunspor: "Fenerbahçe maçında 1 puan iyi"

Samsunspor'da Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham ve Carlo Holse, Fenerbahçe maçındaki beraberliği değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor: 'Fenerbahçe maçında 1 puan iyi'
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20 Ekim 2024 22:03
Samsunsporlu 3 futbolcu Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham ve Carlo Holse, 2-2 biten Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Soner Aydoğdu, "Bazen şer gördüklerimizde hayır vardır. Bu takımda aidiyet duygusu çok yüksek. Herkes birbirine yardım ediyor. Transfer yasağı kötü bir şey ama bu bizim yaptığımız gibi avantaja dönüşebiliyor. Sezona iyi başladık ve iyi devam ediyoruz. Önemli olan bunu sürdürmek. Lig bitmedi. Şampiyon olmadık, kümede kalmadık. Böyle devam etmeliyiz." dedi.

Karadeniz ekibinde Olivier Ntcham, "Fenerbahçe karşısında 1 puan iyi. Aslında kazanabilirdik. Geriye düştük ama dönmeyi başardık." sözlerini sarf etti.

Carlo Holse ise, "Fenerbahçe karşısında oyunu iyi kontrol ettik. Aldığımız 1 puan fena da değil. En azından bizi üst sıralarda tutmaya yeterli." şeklinde görüş belirtti.

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