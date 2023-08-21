Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz | Samsunspor - FB maçı canlı izle!

Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe ligin yeni ekiplerinden Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Samsunspor - Fenerbahçe maçı 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Bola, Ntcham, Taylan, Soner, Emre, Fofana, Marius: İrfan, Mert, Serdar, Djiku, Ferdi, Fred, İsmail, Cengiz, Symanski, Tadic, DzekoFenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 9 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde; Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de; Rodrigo Becao,Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydın ve Luan Peres hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Emre Mor'un ise sakatlığı devam ediyor. Serdar Dursun teknik heyet kararı nedeniyle Samsun'a götürülmezken, Gustavo Henrique'ye transfer görüşmesi için izin verildi.Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.● Evinde Fenerbahçe ile oynadığı son altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Samsunspor (1B 2M), sarılacivertlileri 2011/12'de 3-1 mağlup ettiği karşılaşmadan bu yana ilk kez konuk edecek.● Samsunspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (3G 3B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Şubat 2012). Sarı-lacivertliler, bu rekabette üst üste 2+ mağlubiyet aldığı son süreci 1985-1987 arasında yaşadı (4 maç).● İstanbul takımlarıyla oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Samsunspor (2011/12), bu şekilde üst üste üç galibiyet aldığı son süreci 1986'da yaşadı.● Süper Lig'in son dört sezonunda da çıktığı ilk deplasman maçından galip ayrılan Fenerbahçe, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son 1990/91-1995/96 sezonları arasında yaşadı (6 sezon).● Süper Lig'in açılış haftasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor, en üst ligde 1995/96'dan bu yana hiçbir sezonun ilk iki maçını mağlubiyetsiz geçemedi.● Fenerbahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 14 maçın hiçbirini kaybetmedi (12G 2B) ve son dokuz karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı.● Samsunspor forması giyen Emre Kılınç'ın Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'den (2 gol & 3 asist) daha fazla golde pay sahibi olduğu tek rakibi Trabzonspor (6).● Süper Lig kariyerinin ilk maçında Gaziantep FK filelerini iki kez havalandıran Edin Dzeko, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu (37 yaş 148 gün).● Süper Lig'in ilk haftasında en fazla şut pası veren oyuncu olan Dusan Tadic (8), aynı zamanda Vedat Muriqi'den (Eylül 2019 vs Ankaragücü) bu yana Fenerbahçe formasıyla bu sayıya ulaşan ilk isim oldu.● Fenerbahçe'nin başında görev yaptığı son 15 Süper Lig maçında mağlubiyet almayan İsmail Kartal (12G 3B), teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı. Sarı-lacivertlilerle daha uzun bir seri yakalayan son isim, Aralık 2010-Ekim 2011 arasında üst üste 27 karşılaşmada yenilgi yaşamayan Aykut Kocaman'dı.Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.: Okan Kocuk, Zeki, Alim, van Drongelen, Taylan, Emre, Ntcham, Bola, Schindler, Fofana, Mouandilmadji.Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır durumda bulunan 2 futbolcuyu da Samsunspor'a karşı oynatması bekleniyor.İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.