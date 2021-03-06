Samsunspor, evinde şoka uğradı! Adana Demir'den kritik 3 puan...

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 2. kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor, evinde şoka uğradı! Adana Demir'den kritik 3 puan...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2021 20:56
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan mücadele, Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Dibba ve 80. dakikada Emircan Altıntaş kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. kez kazanan Adana Demirspor, puanını 45'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı. 2 haftadır kazanamayan Samsunspor ise 50 puanla 2. sırada kaldı.

Samsunspor, gelecek hafta Altınordu deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.