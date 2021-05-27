Samsunspor, Ertuğrul Sağlam'ı gönderdi!

Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la yolların ayrıldığı kesinleşirken Başkan Yüksel Yıldırım, Halk Gazetesi Spor Köşe Yazarı Selçuk Kaya'ya yeni 'teknik direktör' konusunda açıklamalarda bulundu.



Kırmızı-Beyazlı kulüpten henüz Ertuğrul Sağlam'ın ayrılmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 'teknik direktör' konusunda camiada dolaşan isimler hakkında ilk kez resmi bir açıklamada bulundu.



ACELEMİZ YOK



Açıklamasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la yolların ayrıldığını doğrulayan Yüksel Yıldırım, sosyal medyada ortaya çıkan bazı teknik adam isimlerine de açıklık getirdi.



Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'le de görüştüğünü kaydeden Başkan Yıldırım, "Elimizde hazırlamış olduğumuz tüm teknik direktör adaylarımızla görüşüyorum. İbrahim Üzülmez de dahil. Acelemiz yok" ifadelerini kullandı.



