Samsunspor, Ertuğrul Sağlam'ı gönderdi!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ertuğrul Sağlam'la yolların ayrıldığının mesajını verirken, İbrahim Üzülmez dahil tüm teknik direktör adaylarıyla görüştüğünü kaydetti.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor, Ertuğrul Sağlam'ı gönderdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2021 14:31
Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la yolların ayrıldığı kesinleşirken Başkan Yüksel Yıldırım, Halk Gazetesi Spor Köşe Yazarı Selçuk Kaya'ya yeni 'teknik direktör' konusunda açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-Beyazlı kulüpten henüz Ertuğrul Sağlam'ın ayrılmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 'teknik direktör' konusunda camiada dolaşan isimler hakkında ilk kez resmi bir açıklamada bulundu.

ACELEMİZ YOK

Açıklamasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la yolların ayrıldığını doğrulayan Yüksel Yıldırım, sosyal medyada ortaya çıkan bazı teknik adam isimlerine de açıklık getirdi.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'le de görüştüğünü kaydeden Başkan Yıldırım, "Elimizde hazırlamış olduğumuz tüm teknik direktör adaylarımızla görüşüyorum. İbrahim Üzülmez de dahil. Acelemiz yok" ifadelerini kullandı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.