Samsunspor Erdi Dikmen için pusuda

Ankaragücü'nden alacağı olan Erdi Dikmen, kulübü ile TFF'lik oldu. Başkent ekibi 24 yaşındaki futbolcuya bu hafta ödeme yapamazsa, Erdi boşa çıkacak. Böyle bir durumun yaşanması halinde Yılport Samsunspor, Erdi'ye resmi teklifini yapacak.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor Erdi Dikmen için pusuda
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21 Haziran 2021 15:55
Erdi Dikmen
Erdi Dikmen
Ankaragücü
Kadrosunu genç ve yetenekli isimlerle güçlendirmek isteyen Yılport Samsunspor, eski oyuncusuna kancayı taktı.

Hedef Halk'tan Ergin Caner Cabbar'ın haberine göre; Kırmızı-Beyazlı ekip, geçen sezon TFF 1. Lig'e düşen Ankaragücü'nde forma giyen Erdi Dikmen'e teklif götürmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki futbolcunun Başkent ekibinden alacaklarının olmasından dolayı, sözleşmesinin bitimine iki yıl kala serbest kalma ihtimali var. Tecrübeli oyuncunun, Ankaragücü ile TFF'lik olduğu, Sarı-Lacivertli ekibin bu hafta Erdi'nin ücretini yatırmazsa oyuncunun boşa çıkacağı öğrenildi.

SERBEST KALIRSA TEKLİF YAPACAK

Yılport Samsunspor ise, altyapısından yetişen Erdi Dikmen'in Ankaragücü'ndeki durumunu yakından takip ettiği ve serbest kalması durumunda oyuncuya teklif götüreceği kaydedildi. Bir çok Süper Lig ekibinin radarında olan 1.95 boyundaki sol ayaklı stoperin, Ankaragücü'nden ayrılması durumunda, gerçek yuvası Samsunspor'a dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. İlerleyen günlerde bu transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Erdi Dikmen, 2014 yılında profesyonel olduğu Samsunspor'dan 2017 yılında Ankara Keçiörengücü'ne transfer olarak ayrılmıştı. Geçen sezon ise Ankaragücü'nün yolunu tutmuştu.

 

 

 


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