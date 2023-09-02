Samsunspor, Ercan Kara'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Orlando City'de forma giyen Ercan Kara'yı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, Ercan Kara'yı kadrosuna kattı
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02 Eylül 2023 20:20
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Ercan Kara'yı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Türk asıllı Avusturyalı golcü Ercan Kara ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Golcü oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Rapid Wien'den 2022 yılında Orlando City'ye transfer olan 27 yaşındaki Ercan Kara, MLS'te bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol attı.

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