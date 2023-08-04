Samsunspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç'ı renklerine bağladı.



28 yaşındaki orta saha oyuncusu Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Geçtiğimiz yılı MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç 2020 yılında bedelsiz olarak Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.



Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı formayla toplam 80 maça çıktı ve 9 gol 8 asist kaydetti.



Öte yandan Samsunspor geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı da kiralık olarak kadrosuna katmıştı.