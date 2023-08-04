Samsunspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç'ı renklerine bağladı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz yılı MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç 2020 yılında bedelsiz olarak Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı formayla toplam 80 maça çıktı ve 9 gol 8 asist kaydetti.
Öte yandan Samsunspor geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı da kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz yılı MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç 2020 yılında bedelsiz olarak Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı formayla toplam 80 maça çıktı ve 9 gol 8 asist kaydetti.
Öte yandan Samsunspor geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı da kiralık olarak kadrosuna katmıştı.