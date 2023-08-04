Samsunspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Kılınç'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Samsunspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı!
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04 Ağustos 2023 19:07
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 19:14
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç'ı renklerine bağladı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz yılı MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç 2020 yılında bedelsiz olarak Sivasspor'dan Galatasaray'a  transfer olmuştu. 

Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı formayla toplam 80 maça çıktı ve 9 gol 8 asist kaydetti.

Öte yandan Samsunspor geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı da kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
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