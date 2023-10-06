Samsunspor'dan Tudor açıklaması!

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medyada çıkan teknik adam isimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Igor Tudor ile görüştüğünü belirten Yıldırım, "Kendisi Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini ve İtalya'da çalışmak istediğini, o yüzden İtalyan takımlarından teklif beklediğini söyledi. Bu nedende Tudor artık gündemimizde yok" dedi.



"HOCALAR RİSKLİ GÖRÜYOR"



Birkaç hoca ile temaslarının sürdüğünü dile getiren Başkan yıldırım, "En büyük sıkıntımız hocaların Samsunspor'u iyice izleme ve görme talepleri. Bu da zaman alıyor. Süreç hızlı ilerlemiyor, üzülüyorum. Bu işler sadece parayla olmuyor. Samsunspor'un bulunduğu konum ve transfer yasağı alma ihtimalinden dolayı görevi çok riskli görüyorlar ve yanaşmıyorlar" diye konuştu.



"TAM YETKİ İLE DONATTIM"



Fuat Çapa hakkında da konuşan Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü;



"Kendisini sportif direktörlüğünde üstünde olan futbol direktörlüğüne getirdik. Tam yetki ile donattım. İcra Kurulumuzda Veysel Bilen, Soner Soykan ve Suat Çakır yer alıyor. Veysel Bilen yönetim kurulumuzda. Kendisi asbaşkan olarak görevine devam edecek. Soner Soykan kulüp müdürü olarak çalışmalarını sürdürecek."



"Yabancı bir teknik direktörün gelecek olması nedeniyle bir diğer icra kurulu üyemiz Suat Çakır ile bir ön görüşme yapacağım. Kendisinin çok daha aktif rol alabileceği yerin futbol akademisi olacağını düşünüyorum. Futbol akademimizin daha verimli çalışması konusunda Suat Çakır'dan faydalanmak ve onun tecrübelerinden faydalanmak isteriz. Bu konuda kendisi ile en kısa zamanda bir ön görüşme yapacağım."



"AMAÇLARI ORTALIĞI KARIŞTIRMAK"



"Sosyal medyada yer alan isimlerden Nanu, görüştüğümüz hocalar arasında yok. Görüştüğümüz başka isimler var ama bunları şu anda söylemem doğru olmaz. Menajerler tarafından bize çok isim gönderiliyor. Bizim reddettiklerimizi kendileri basın yoluyla gündeme getirmeye çalışıyor. Amaçları ortalığı karıştırmak ve taraftar baskısı yaratmak. Ama biz bu oyunlara gelmeyiz, gelmeyeceğiz."

[Halk Gazetesi]



