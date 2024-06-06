Samsunspor'dan transfer yasağı açıklaması!

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer yasağının kalktığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Yıldırım, henüz kesin bir kararın olmadığını belirterek, "24 Haziran'da akla kara belli olacak" dedi.



Samsunspor'da FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı getirilen ancak İsviçre Federal Mahkemesi tarafından 1 dönem ertelenen ceza, aksi bir karar çıkmadığı sürece; 2024-2025 sezonu yaz ve kış transfer sezonunda uygulanacak.



Cezanın kaldırılması ile ilgili ise Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yoğun bir mesai harcıyor.



Öte yandan sosyal medyada hem 4 oyuncu ile yolların ayrılması hem de FIFA'nın yasaklı listesinde Samsunspor'un adının olmamasının ardından Kırmızı - Beyazlıların yasağının kalktığı iddia edildi.



Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun Medya Grubu'na yaptığı özel açıklamada, şu an net bir şeyin olmadığını belirterek, "Henüz bir kesin karar yok. 24 Haziran'da akla kara belli olacak" diye konuştu.





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