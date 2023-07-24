Samsunspor'dan transfer şov!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, transfer'de atağa kalktı. Karadeniz temsilcisi Taylan Antalyalı ve El-Kaabi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'dan transfer şov!
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24 Temmuz 2023 16:19
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 16:23
Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Yılport Samsunspor, iki önemli transfer yapmaya hazırlanıyor.

Kırmızı-şimşekler, Katar'da Al-Sadd'dan ayrılan Hataysporlu eski golcü El Kaabi ve Galatasaray'dan orta saha Taylan Antalyalı'yla anlaştı ve imzaları atacak.

30 yaşındaki Faslı santrfor, geçen sezon 15 maçta 7 gol kaydetti. El Kaabi, bir önceki sezon Hatayspor'da 18 gol katkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

36 kez milli olan tecrübeli forvet, 20 de gol attı. Santrforun yanı sıra sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor.

 

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