Samsunspor'dan transfer operasyonu

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, transferde bombaları patlatıyor. İlk olarak Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'la 3 yıllık imza atan kırmızı-şimşekler, iki futbolcunun daha transferinde mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, Polonya'da L.Poznan'dan ayrılan Satka ve Bundesliga'da Köln'e veda eden Schindler ile anlaştı. Kulüp kariyerinde 276 maçta süre alan 27 yaşındaki stoper Satka, 11 gol, 9 asist yaptı. 1.88 boyundaki Slovak yıldız; 4 sezondur ter döktüğü Poznan ile Polonya'da şampiyonluk yaşadı. Bu sezon 24 maçta 1 gol atan Satka, 32 kez de milli formayı giydi.



SAĞ TARAFIN JOK ERİ SCHİNDLER



Yılport Samsunspor, Almanya Bundesliga'da Köln'le sözleşmesi sona eren Kingsley Schindler'le de önemli bir transfere imza attı. Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun bizzat 27 Mayıs'ta oynanan Köln-Bayern Münih karşılaşmasında izleyip beğendiği ve alınması için rapor verdiği Ganalı sağ orta saha Schindler, bu yılın başında ilk kez Gana Milli Takımı'na yükseldi. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha, sağ tarafta her bölgede oynayabilme özelliğiyle adeta joker bir futbolcu konumunda. Geçen sezon forma giydiği 35 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağlayıp dikkatleri üzerine çekti.



Samsunspor, hazırlıklarına bugün Samsun'da başlayacak. Nuri Asan Tesisleri'nde toplanacak kırmızı-şimşeklerde, milli takımlarda ve izinli olan futbolcular 26 Haziran'da antrenmana katılacak. Kırmızı-beyazlılar, 3-14 Temmuz arasında 1. etap kampını Erzurum'da tamamlayacak. 3 günlük iznin ardından 18-29 Temmuz arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde 2. etap kampını gerçekleştirecek.





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