Samsunspor'dan transfer için müjde var

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım transfer için hafta sonunu işaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Samsunspor'dan transfer için müjde var
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31 Ağustos 2023 12:06
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacaklarını bildirdi.

Ligde EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye 2-0 ve Mondihome Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Yılport Samsunspor'da taraftarlar transfer yapılması için sosyal medyadan Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'a çağrıda bulundu.

Yıldırım ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni transferler için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Çok az kaldı. Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız. Ben sizlerden daha çok istiyorum ama transferler öyle bir günde bitmiyor. Lütfen sabırlı olalım. Ben sizler için buradayım. Birlikte çok güzel işler yapacağız." ifadesini kullandı.

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