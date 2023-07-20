Hedefini ilk 10 belirleyen ligin yenisi Yılport Samsunspor, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Başkan Yüksel Yıldırım, "Dimitris Pelkas, Bertrand Traore ve Dorukhan Toköz için girişimlerimiz sürüyor" açıklamasını yaparken, imzaların an meselesi olduğu öğrenildi.



Özellikle Pelkas ve Traore transferinde önemli mesafe kat edildiği bildirildi. 29 yaşındaki Yunan 10 numara, geçen sezon kiralık oynadığı İngiltere Championship ekibi Hull City'de, 26 maçta, 2 gol, 1 asist yaptı. 10 numaranın yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor.



EŞLER İÇİN İKNA TURLARI



Samsunsporlu kurmaylar, Pelkas'ın eşini de ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Liste başı isimlerden B.Fasolu sağ kanat Traore için de 1 yıl kontratı kaldığı kulübü Aston Villa'yla görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğü belirtildi. 27 yaşındaki Traore, geçen sezon kiralık oynadığı Başakşehir'de 18 maçta 3 gol, 1 asist yaparken, devre arasında tekrar A.Villa'ye döndü.



Karadeniz ekibinin diğer transfer hedefi, Trabzonspor'dan ayrılan 27 yaşındaki milli orta saha Dorukhan Toköz konusunda da Pelkas da olduğu gibi eşinin ikna edilmeye çalışıldığı kaydedildi.



