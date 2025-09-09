Samsunspor'dan transfer açıklaması: 'golcü transferini bitirmek istiyoruz'

Yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek Samsunspor'da futbol direktörü Fuat Çapa, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Samsunspor'a uygun profilde oyuncular getirmek istediklerini söyleyen Fuat Çapa,diye konuştu.Mevcut kadrodaki oyunculardan daha iyi birisi gelmiyorsa, transfer yapmış olmak için transfer yapmanın pek bir anlam ifade etmediğini söyleyen Çapa, "Takımız adına çok fazla isim yazılıp çiziliyor. Bunların bir kısmı doğru bir kısmı ise sosyal medya kanalı ile lanse edilen isimler. Bazı oyuncular, taraftarların istediği insanlar ve bunu yapmaları gayet normal. Ancak bizim belirli bir oyun konseptimiz var. Bu doğrultuda ilerlemek istiyoruz. Orta sahada tabi ki oyuncu ihtiyacımız var. Bunu milyonlar harcayıp kadrosunu belirli bir yere getirmiş Fenerbahçe ve Galatasaray'a da söylemiş olsan, onlarda mutlaka daha iyi futbolcular olsa almak isterler. Ama biz kadromuza birilerini kadroya katmak istersek mutlaka mevcut kadromuzdaki oyunculardan daha iyi olması gerekir. Katamazsak bile şu ana kadar oynadığımız karşılaşmalarda kadro içerisinde bir şekilde bunu çözdük. Bu da sonuçta bir başarıdır. Yani transfer edeceğimiz kişiler, bize gerçekten katkı verebilecek oyuncular olmak zorunda. Transfer yapmış olmak için transfer yapmaya gerek yok. Bugüne kadar aldığımız oyuncular Türkiye'de pek fazla tanınan isimler değildi. Ancak neredeyse hepsi şu an Türk spor kamuoyunda konuşulmaya başladı. Bu da bizi mutlu ediyor. Eminim diğer arkadaşlarımız da süre bulduklarında kendi isimlerinden söz ettireceklerdir. Musaba, Tomasson, Makoumbou yeni transferlerimizden kadroda mutlak oynayan oyuncularımız. Son karşılaşmada Sousa ve Mendes de oyuna katıldı ve ne kadar yetenekli olduklarını göstermiş oldular" ifadelerini kullandı.Takıma katılan oyuncuların, aidiyet duygusu ile kendilerini daha fazla göstermeye başladıklarını söyleyen Çapa, "Thomas hocayla belirlediğimiz bir oyun felsefemiz var ve bu felsefeye uygun isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Yerli oyuncu da olabilir, çünkü yerli futbolcu her zaman bir artıdır; yabancı kontenjanına takılmıyorsunuz. Ancak şöyle bir gerçek var; kendi takımlarında oynayan, katkı sağlayan oyuncuları kulüpler kolay kolay bırakmıyor. Bugün birileri bizden Zeki'yi istese verir miyiz, tabii ki vermeyiz. Takıma gelen oyuncunun direkt katkı sağlaması gerekiyor. Aksi halde transferin bir anlamı yok. Harcama limitlerimiz zaten kısıtlı, bu yüzden istediğimiz forvet profiline ulaşmakta zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyoruz. Diğer yandan elimizde başarılı bir oyuncu grubu var. Kadromuzu bozmak istemedik, bu kadronun üzerine koymayı hedefledik. Avrupa kupalarına katılma başarısını mevcut kadro elde etti. Kısıtlı imkanlarla bu oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleyi de göz ardı edemeyiz. Zeki, Soner, Okan, Emre ve diğer yerli oyuncularımızın buraya olan bağlılığı çok değerli. Bu aidiyet, yabancı oyuncuların da kısa sürede takıma adapte olmasını sağlıyor. Ortaya çıkan aile ortamı takımın en önemli gücü. Bunu asla göz ardı etmemeliyiz. Önümüzdeki haftalarda aramıza katılacak oyuncular da tam adaptasyonu sağlayarak oyun felsefemizi benimsediğinde hem taraftarlarımız hem de kamuoyu çok daha keyifli bir Samsunspor izleyecektir" şeklinde konuştu.