Samsunspor'dan transfer açıklaması

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol, Tarık Sezgün'ü transfer etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kariyerine Anadolu Efes'te başlayan ve son olarak Frutti Ekstra Bursaspor'da oynayan 2001 doğumlu 2.12 boyundaki Tarık Sezgün ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Samsunspor Basketbol'da transferlerin devam edeceği söylendi.



