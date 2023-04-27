Samsunspor'dan Süper Lig için 'süper' transfer!

Spor Toto 1. Lig'de sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala Süper Lig biletini alan Yılport Samsunspor, transfer için kolları sıvadı.Başkan Yüksel Yıldırım yönetiminde iddialı bir kadro kurmayı planlayan kırmızı-şimşekler, geçen sezon Adana Demirspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Matias Vargas'ı listesine aldı.Espanyol'dan kiralık olarak Demirspor'un formasını giyen ve 38 maçta 5 gol, 13 asistle adından söz ettiren 25 yaşındaki sol açık için görüşmelere başlayan Karadeniz ekibi, tüm şartlarını zorluyor.Sezon başında İspanya La Liga takımı Espanyol'dan Çin ekiplerinden SH Port'a 4 milyon Euro karşılığında transfer olan Arjantinli futbolcunun sözleşmesi, gelecek sezon sonunda tamamlanacak. Çin'de beklentilerin çok altında kalan Vargas'ın takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği bildirildi. Vargas'ın bu durumunun da Samsunspor'un transferde elini güçlendirmesi bekleniyor. Bu sezon Çin Süper Lig'inde sadece 2 karşılaşmada boy gösteren 25 yaşındaki genç sol açık, skor katkısı sağlayamadı.