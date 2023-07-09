Samsunspor'dan savunmaya takviye!

Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Marc Bola'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Middlesbrough forması giyen İngiliz defans oyuncusu Marc Bola ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Middlesbrough forması giyen İngiliz defans oyuncusu Marc Bola ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.