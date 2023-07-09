Samsunspor'dan savunmaya takviye!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İngiliz oyuncu Marc Bola'yı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'dan savunmaya takviye!
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09 Temmuz 2023 20:33
Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Marc Bola'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

 Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Middlesbrough forması giyen İngiliz defans oyuncusu Marc Bola ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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