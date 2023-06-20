Samsunspor'dan orta sahaya takviye!

Samsunspor Kulübü, Süper Lig kadrosu için çalışmalarını sürdürürken Bundesliga'da forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Kingsley Schindler ile anlaşma sağladı.
Okan Kocuk'un Samsunspor'a transferi netleşirken, kulüp bu seferde Ganalı orta saha oyuncusu Kingsley Schindler'i radarına aldı.
Samsunspor Kulübü'nün Köln takımı ile sözleşmesi sona eren Ganalı orta saha oyuncusu Kingsley Schindler ile anlaşma sağladığı öğrenildi. [Samsun Kent Haber]
Okan Kocuk'un Samsunspor'a transferi netleşirken, kulüp bu seferde Ganalı orta saha oyuncusu Kingsley Schindler'i radarına aldı.
Samsunspor Kulübü'nün Köln takımı ile sözleşmesi sona eren Ganalı orta saha oyuncusu Kingsley Schindler ile anlaşma sağladığı öğrenildi. [Samsun Kent Haber]
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